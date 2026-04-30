NOVA AMÉRICA da Colina terá ESCOLA Sustentável da Itaipu

Convênio “Escola do Futuro” vai melhorar as condições dos alunos do ensino fundamental

Os alunos do ensino fundamental de Nova América da Colina vão ganhar uma escola com foco nos princípios e práticas da sustentabilidade. O município será o primeiro da Amunop – Associação dos Municípios do Norte do Paraná a receber o projeto.

Segundo o presidente da Amunop, Paulinho Branco, prefeito de Sapopema, a iniciativa é da Itaipu Binacional e da prefeitura municipal, que assinaram recentemente o convênio “Escola do Futuro”, para a implantação da futura Escola Municipal de Sustentabilidade. Segundo o presidente da Amunop, a nova unidade de ensino terá investimentos de R$ 15 milhões, sendo R$ 14,3 milhões em aportes da Itaipu e R$ 750 mil de contrapartida do município.

A solenidade foi prestigiada pelo presidente da Itaipu, Deputado Federal Enio Verri e contou com a presença dos deputados estadual Luiz Claudio Romanelli e federal Toninho Wandscheer. “É uma alegria muito grande para a nossa cidade. Estamos felizes com esse presente viabilizado pela Itaipu. Este investimento será um marco histórico e vai impactar gerações em nossa cidade”, agradeceu a prefeita Tânia Cristina da Silva Basso.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, investir na melhoria da educação pública é uma estratégia essencial para o desenvolvimento do País e a construção do futuro. “Estamos cumprindo uma tarefa de construir a soberania, e a soberania passa, necessariamente, pela educação. Os resultados podem não ser imediatos, mas, em cinco ou dez anos, os impactos desses investimentos serão evidentes. Educação exige compromisso e visão de longo prazo”, afirmou. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli destacou a importância do projeto para as futuras gerações de alunos da cidade que passaram a ter ensino fundamental de qualidade em um prédio da prefeitura da cidade. “Uma grande conquista para a população de Nova América da Colina”, afirmou.

A escola terá capacidade para aproximadamente 500 alunos e contará com dez salas de aula para ensino em período integral, estrutura administrativa, salas de apoio, laboratório, biblioteca, sala multidisciplinar, auditório, parquinho, horta escolar, cozinha com refeitório e uma concha acústica para a realização de apresentações.

O deputado federal Toninho Wandscheer, que representa Nova América da Colina no Congresso Nacional parabenizou a cidade pela conquista da primeira escola municipal própria da cidade. Ele destacou que a escola tem um projeto futurista. “O projeto também prevê a instalação de painéis fotovoltaicos para energia solar, a implantação de telhado verde em parte da edificação, um biodigestor e um jardim polinizador.

A área total das edificações projetadas é de 2,7 mil metros quadrado. Flávia Costa de Paulo Santos, secretária municipal de Educação, disse que a história do município, que tem 65 anos de Emancipação, vai mudar a partir da instalação da Escola de Sustentabilidade. “Esse investimento representa um marco para a nossa cidade e para toda a comunidade, que há muito tempo aguardava por algo assim”, concluiu. O Secretário Nacional da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, Edimar Santos também participou do evento.

(Comunicação Amunop – Texto – Fotos Amunop e Assessoria Itaipu.