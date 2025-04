Novo aplicativo moderniza rede educacional no PR

Além da chamada dos alunos por reconhecimento facial

O aplicativo LRCO Paraná, criado pela Celepar para a Secretaria de Educação do Paraná (Seed-PR), é uma inovação tecnológica que facilita a rotina dos professores da rede estadual. Além da chamada dos alunos por reconhecimento facial, já implementada, a nova versão permite aos docentes lançar conteúdos, notas e frequência de forma prática e integrada.

O LRCO, que substitui o antigo Escola PR Professores, é totalmente online, modernizando ainda mais a gestão das aulas e aumentando a eficiência nas escolas.

“Estamos muito satisfeitos com o lançamento do LRCO Paraná, um grande avanço na aplicação da tecnologia na educação. A ferramenta facilita a rotina dos professores e, ao mesmo tempo, aprimora o aprendizado dos alunos. Nosso objetivo é continuar inovando e oferecendo soluções que facilitem ainda mais o trabalho dos educadores”, afirmou o presidente da Celepar, André Gustavo Garbosa.

Desenvolvido em parceria com a Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Seed-PR, o LRCO Paraná passou por testes em três escolas com cerca de 30 professores. A avaliação positiva durante o período resultou em pequenas melhorias, e a versão final do app foi lançada no mês passado.

Camila Furlan, da equipe técnica da Celepar, destacou o desafio de transformar uma aplicação web em um aplicativo funcional para dispositivos móveis. “Conseguimos fazer isso e ainda aproveitar os recursos nativos dos smartphones, como a câmera, o que trouxe o grande diferencial do reconhecimento facial para a chamada”, afirmou.

O antigo aplicativo, lançado em 2018, exigia que os professores baixassem os dados no início do dia e os atualizassem quando houvesse acesso à internet. Essa funcionalidade foi útil em um momento em que muitas escolas do Estado ainda enfrentavam limitações de conectividade.

Com a melhoria da infraestrutura tecnológica nas unidades, o LRCO Paraná, agora totalmente online, permite uma gestão de aulas mais ágil e integrada, garantindo que os professores acessem e editem o Livro de Registro de Classe Online (LRCO) em tempo real, tanto pelo celular quanto pelo computador.

Astrid Adriane Koelbl Muniz, professora de Inglês do Colégio Estadual Professora Ziloah de Moura Carvalho, em Contenda, município localizado na Região Metropolitana de Curitiba, destacou o impacto positivo do novo app na rotina escolar.

“O melhor sistema operacional que já inventaram, plataforma bem acessível, fácil e rápida. Otimizou, e muito, o tempo do professor, mesmo usando diariamente e várias vezes ao dia”, disse.

De acordo com o secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, o novo aplicativo representa um avanço fundamental na modernização da educação do Estado. “Permite uma gestão mais eficiente e integrada, o que se traduz diretamente em melhores condições para o trabalho dos professores e, consequentemente, para o aprendizado dos alunos”.

A campanha de divulgação do app, promovida pela Seed-PR, resultou na instalação de mais de 10 mil cópias em dispositivos Android na primeira semana. De acordo com o órgão, estima-se que cerca de 80 mil professores da rede estadual utilizem o app, impactando aproximadamente 1 milhão de alunos.

Com os planos de aprimoramento do LRCO, o app deve ganhar novas funcionalidades, como a integração da carteirinha do professor e melhorias na usabilidade, com previsão de implantação em 2025.

COMO ACESSAR O APP — Para utilizar o LRCO, os professores devem vincular sua conta da escola (@escola.pr.gov.br) na Central de Segurança (PIA), que é a Central Única de Login do Estado, permitindo acesso a diversos serviços. Além disso, é necessário ter um cadastro no sistema RHSeed, que contém informações importantes sobre o local de trabalho, carga horária, disciplinas e outros dados relevantes da vida profissional do docente.