Aberto CMEI Neuza Maria Néia Pinheiro

Com 605,26 de área construída

Foi inaugurado na tarde de segunda-feira, dia quatro, o novo Centro Municipal de Educação Infantil Professora Neuza Maria Néia Pinheiro, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

“Orgulho de ter sido parte desta história. Parabéns ao Prefeito Zezão, Secretários, equipe técnica e a todos os envolvidos nesta obra de mais de 1 milhão e meio de reais com recursos próprios. Mais educação para os Platinenses”, disse o ex-secretário do Planejamento, Alexandre Jesus Levatti.

O novo estabelecimento de ensino atenderá mais de 80 crianças que tiveram as aulas iniciadas em um amplo espaço, adaptado para bebês e crianças de até três anos que aguardavam por vaga no município. O novo CMEI conta com banheiros adaptados, chuveiro, salas equipadas, refeitório e playground.

A construção foi feita pela Prefeitural de Santo Antônio da Platina, com recursos próprios do município e investimento de mais de R$ 1,7 milhões de reais. “É com grande satisfação que vemos mais uma obra realizada em nosso município, ainda mais num espaço acolhedor como este. A entrega deste CMEI funcionando, só comprova que obtivemos sucesso em nossa rede de educação em todos os âmbitos, pois estamos melhorando desde o ensino básico até a universidade, como a recente inauguração do nosso polo da universidade UENP”, destacou o prefeito José da Silva Coelho Neto. O CMEI recebeu em homenagem o nome de Neuza Maria Néia Pinheiro, professora mestre em Educação que teve notória contribuição para educação no município.

A homenageada (foto), faleceu no dia 25 de junho de 2020. A educadora era casada com José Pinheiro da Silva (seu Pinheiro da Caixa Econômica) e tinha três filhos, Lenine, Leandro e Lúcio, além de oito netos.

Nasceu em Ribeirão Claro. Neuza foi especialista em História e Filosofia da Educação e em Pedagogia Empresarial. Exerceu Docência no curso de Pedagogia por mais de três décadas e foi autora de diversos livros, além de fundadora da Fanorpi.

Participaram da inauguração a família da professora Neuza, o vice-prefeito Francisco Monteiro, , a diretora do CMEI Cristina de Fátima Appolinário e demais representantes das secretarias municipais.