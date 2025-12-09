Palestra foca uso excessivo de telas

Organização da Secretaria de Educação

A Secretaria Municipal de Educação da gestão 2025/2028 realiza, nesta quinta-feira (11), às 19 horas, a palestra “Detox Digital – Equilíbrio, Conexão e Saúde Emocional na Era das Telas”, no Legislativo de Santo Antônio da Platina.

A atividade será repetida na sexta-feira (12) para atender à grande demanda de pais das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O evento é aberto a toda a comunidade escolar.

Reflexão sobre hábitos – Durante o encontro, os participantes serão convidados a refletir sobre os impactos do uso excessivo de dispositivos digitais e a conhecer estratégias práticas para promover um uso mais equilibrado da tecnologia no dia a dia. Entre os temas abordados estão o fortalecimento dos vínculos familiares, o desenvolvimento socioemocional das crianças e os cuidados com a saúde mental.

A palestra será conduzida pela psicóloga Lúcia Lopes (foto), coordenadora do Programa de Conscientização do Projeto Criança Feliz.

O que é o Detox Digital – A proposta do Detox Digital envolve uma pausa intencional — ou a redução significativa — no uso de dispositivos como smartphones, tablets, computadores e televisores. A iniciativa busca diminuir estímulos constantes e minimizar os efeitos negativos do uso excessivo de telas, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens.

Com esta ação, a Secretaria de Educação pretende incentivar equilíbrio, reconexão e maior consciência sobre os hábitos digitais na chamada “era das telas”.

Lucia Lopes é de Itajaí (SC). Palestrante com formação em psicologia, coordenadora do Programa de Conscientização.

Possui 23 anos de experiência com mais de 2.700 horas de palestras e treinamentos realizados em locais como: Polícia Federal; Marinha do Brasil; Polícia Civil; USP (Universidade de São Paulo); UNIP (Universidade Paulista); Prefeitura Municipal de Bauru, SP; Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, SC; Prefeitura Municipal de Nova Veneza, SC,; CASAN em Chapecó, SC; 28° GAC em Criciúma, SC; Secretaria de Educação de Penha, SC; Secretaria de Educação de Luiz Alves, SC; entre outros.