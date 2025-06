Patrulha Maria da Penha faz palestras

À alunos de colégio em Ribeirão Do Pinhal

Nesta segunda (25), policiais da Patrulha Maria da Penha do 2º BPM realizaram palestras para os alunos do Colégio Hermínia Lupion em Ribeirão do Pinhal.

O evento foi realizado nos períodos matutino e vespertino, na Casa da Cultura, e contou com a presença de aproximadamente 200 alunos.

As palestras fazem parte da Operação Mulher Segura, que visa a prevenção da violência doméstica e familiar e a conscientização da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Entre os assuntos abordados estão os tipos de violência, o ciclo da violência doméstica, a rede de apoio no combate à violência doméstica e também as formas e canais de denúncia.