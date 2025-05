Em Jacarezinho, Proerd forma 500 alunos para vida

Programa vai além da prevenção de drogas de violência

O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jacarezinho foi palco da recente formatura de 500 alunos do 5º ano da rede municipal no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), promovido pela Polícia Militar do Paraná.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, como o vice-prefeito eleito Antônio Neto, representando o prefeito Marcelo Palhares, o comandante do 2º BPM Major Márcio Jaquetti, a Tenente Yullie Garib, comandante da 4ª Companhia BPEC (Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária), o Tenente Arthur Moreira, comandante dos Bombeiros de Jacarezinho, a juíza Joana Tonetti, a secretária de Educação, Carla Andrade, o chefe de gabinete Vanderlei Souza, sargentos Roselaine e Fernando Felipe Caldeira.

Os instrutores do PROERD, incluindo o Cabo Paulo, Cabo Aparecido, Cabo Bento, Soldado Brun e Soldado Luiza, participaram, acompanhados do mascote Daren, animando as crianças.

O Programa vai além da prevenção às drogas e à violência. Durante o programa, que tem duração de dez aulas semanais, os alunos discutem temas como cigarro, álcool, bullying, autocontrole emocional e resolução de problemas.

Através do método de somatização PROERD (definir, analisar, atuar e avaliar), as crianças aprendem a tomar decisões mais calmas e seguras, com habilidades que levarão para a vida.

Esse trabalho, que envolve também diretamente pais e educadores, reforça o compromisso da Polícia Militar em fazer a diferença para o futuro das novas gerações.