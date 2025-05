EM JACAREZINHO o Projeto Bom de Nota transforma as vidas

Aulas gratuitas de futsal e balé para crianças e adolescentes

Com o objetivo de promover o acesso à cultura, ao esporte e ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes, o projeto Bom de Nota Jacarezinho 2025 está em pleno funcionamento na cidade de Jacarezinho (PR). A iniciativa é realizada pela Associação Esportiva e Cultural Futebol e Arte, com patrocínio do Grupo Maringá, e oferece gratuitamente aulas de futsal e balé para 100 alunos da rede pública de ensino, com idades entre 7 e 14 anos.

As atividades acontecem duas vezes por semana no Centro da Juventude José Richa, localizado na Rua Rocco Olivieri, 128, no Jardim Paraíso. São 70 vagas destinadas ao futsal e 30 ao balé, com turmas organizadas de acordo com a faixa etária. Além das aulas, os alunos recebem uniformes, materiais e lanches de forma gratuita, garantindo acesso pleno e com qualidade às atividades oferecidas.

Muito mais do que ensinar técnicas esportivas e artísticas, o Bom de Nota incentiva o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização da cidadania. A metodologia do projeto acompanha o desempenho dos alunos não apenas nas aulas, mas também em casa e na escola, estimulando valores como solidariedade, cooperação e respeito.

Logo no início do ano, o projeto promove um evento de abertura com apresentações dos professores e demonstrações das modalidades, momento em que também são distribuídos os uniformes e abertas as inscrições para vagas remanescentes. Ao final do ciclo, o evento de encerramento reúne familiares e comunidade para celebrar as conquistas dos alunos, com coreografias e um minicampeonato de futsal.

Com duração de março a dezembro de 2025, o Bom de Nota Jacarezinho representa uma importante ferramenta de inclusão social, oferecendo às crianças e adolescentes oportunidades reais de crescimento por meio do esporte, da dança e do cuidado com o coletivo. A iniciativa reforça o compromisso da Associação Esportiva e Cultural Futebol e Arte e do Grupo Maringá com o desenvolvimento humano e a transformação social por meio da cultura e do esporte.

Para mais informações e inscrições, é possível entrar em contato com o assistente de coordenação, Marcos Antônio de Proença, pelo número (43) 99137-8848. As vagas são limitadas e, caso todas sejam preenchidas, os interessados passarão a compor uma lista de espera para possíveis chamadas futuras.