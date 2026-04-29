Projeto valoriza histórias e forma jovens em Arte

Com idades entre 7 e 12 anos de Quatiguá

Uma iniciativa cultural tem ganhado destaque em Quatiguá ao unir arte, educação e valorização da comunidade. Trata-se do projeto “Papinho Quatiguá”, desenvolvido pelo grupo teatral Quati’ Art, que tem como principal objetivo resgatar histórias locais e dar visibilidade a pessoas que contribuem para o crescimento do município.

A proposta é conduzida por crianças com idades entre 7 e 12 anos, que assumem o papel de entrevistadoras e conduzem conversas com personalidades da cidade. Ao todo, o grupo é formado por 33 participantes, que, por meio da prática artística e da comunicação, levam ao público conteúdos que misturam cultura, conhecimento e reconhecimento.

Desde o início das atividades, o projeto já recebeu diversos convidados, entre eles lideranças religiosas, como o Padre Wilson e pastores, além de cantores, representantes do Rotary Club, incluindo sua presidente e tesoureiro, o secretário municipal de esportes, empresários e outros nomes relevantes para o desenvolvimento local.

Mais do que entrevistas, o “Papinho Quatiguá” se consolida como uma ferramenta de fortalecimento da identidade cultural da cidade, ao mesmo tempo em que incentiva o protagonismo infantil e a formação de jovens mais conscientes e participativos.

Apesar do impacto positivo, o projeto é mantido de forma independente e, atualmente, não conta com apoio da administração municipal nem da Secretaria de Cultura. Ainda assim, segue ativo graças ao empenho do grupo teatral e, principalmente, à dedicação das crianças envolvidas.

Os organizadores destacam que o sucesso da iniciativa está diretamente ligado ao comprometimento dos pequenos participantes, que demonstram talento e entusiasmo em cada edição. A expectativa é de que o projeto continue crescendo e ampliando seu alcance, levando cada vez mais histórias e exemplos inspiradores ao público de Quatiguá.

A prefeitura não auxilia em nada.