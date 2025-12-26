Ribeirão Claro festeja vitórias do AGRINHO

Cerimônia reuniu autoridades, premiou professores e escola

Ribeirão Claro comemorou os resultados do Programa Agrinho 2025 – Etapa Municipal, durante cerimônia realizada no Clube, que também marcou o início da Escolha de Vagas para o ano letivo de 2026.

O evento reuniu o prefeito Lisandro José Néia Baggio, representantes do Sindicato Rural — Marco Minghini Coelho Loureiro e Olivio Yosinori Furusho —, a supervisora do SENAR Regional de Santo Antônio da Platina, Flaviane Medeiros, além da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A presença das autoridades reforçou o compromisso do município com a educação de qualidade e o desenvolvimento social.

Durante a solenidade, foi destacado o empenho de alunos e educadores, bem como os excelentes resultados alcançados por Ribeirão Claro no Programa Agrinho. O presidente do Sindicato Rural, Marco Minghini, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no desenvolvimento local e anunciou a intenção de ampliar a premiação na próxima edição do programa.

Como forma de reconhecimento, o prefeito, em parceria com o Sindicato Rural, realizou a entrega de premiações a cinco professores e a uma escola que se destacaram no Agrinho, valorizando a dedicação e o comprometimento com a formação educacional dos estudantes.

Na sequência, teve início a Escolha de Vagas para o ano letivo de 2026, encerrando a programação do dia.