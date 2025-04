Romanelli destaca curso técnico em BANDEIRANTES

Para formação em Hospedagem

O deputado Luiz Claudio Romanelli destacou nesta sexta-feira, 11, a abertura de matrículas para cursos técnicos no Centro Estadual de Ensino Profissionalizante (CEEP) Ozório Gonçalves Nogueira, em Bandeirantes. Ele ressaltou a criação de uma turma para a formação de Técnico em Hospedagem.

Segundo Romanelli, o curso era uma demanda encaminhada pela diretora do CEEP, Márcia Lucila Sauer Augusto. “Recebemos um pedido de apoio para a criação da turma no ano passado. Felizmente, o trabalho em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria da Educação permitiu ofertar esta nova oportunidade de formação profissional para os jovens de Bandeirantes”, afirmou deputado.

Pontuou que o turismo é uma alavanca para o desenvolvimento socioeconômico do Norte Pioneiro. “As riquezas naturais, culturais e religiosas da nossa região estão cada vez mais em evidência. Vários empreendimentos hoteleiros estão se concretizando e é importante a formação de pessoas capacitadas para atuar na indústria do turismo”, considerou.

Santuário – Bandeirantes tem o terceiro maior santuário do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo(foto), que recebe milhares de devotos do Brasil inteiro ao longo do ano. O local abriga uma das maiores estátuas religiosas dedicadas ao santo. Numa área próxima, chama a atenção uma cruz de 81 metros de altura, na gruta de Nossa Senhora de Lurdes.

O santuário de São Miguel Arcanjo faz parte da Rota do Rosário, um percurso turístico que é formado por 15 igrejas e capelas localizados em cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. O templo de Bandeirantes é o mais visitado por romeiros que percorrem o roteiro. “Além do turismo religioso, o Norte Pioneiro é um ótimo destino para o turismo de contemplação, turismo náutico, de aventura e rural”, sublinhou.

O parlamentar também observou que Bandeirantes recebe um dos maiores e mais modernos empreendimentos hoteleiros do Brasil, o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort. “O hotel impactará positivamente a economia de toda a região, com a geração de mais de 400 novos empregos diretos e indiretos”, considerou.