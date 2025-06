SAP abre inscrições à Processo Seletivo de Estágio na Educação

A partir desta quinta-feira, dia 5 de junho, a Prefeitura estará com o Processo Seletivo aberto para Estágio na Secretaria Municipal de Educação para a contratação de interessados nas áreas de Educação Física, Letras e Pedagogia (manhã e/ou tarde), com nível superior; e Formação de Docentes (manhã e/ou tarde), com nível médio.

As inscrições poderão ser feitas somente pela internet no endereço eletrônico:partir das 8h do dia 5 e encerramento às 23h59m do dia 20 de junho.

A realização da prova se dará no dia 6 de julho (domingo), a partir das 9h, nas dependências da Escola Municipal Sagrada Família, localizada à Avenida Oliveira Motta, nº 786, no centro de Santo Antônio da Platina, defronte para a Casa da Cultura.

As provas objetivas para os cursos de Nível Superior serão compostas por 10 questões de múltipla escolha, sendo 1 questão de Matemática, 2 de Língua Portuguesa e 7 de Conhecimentos Específicos de cada curso. E as provas objetivas para os cursos de Nível Médio, Nível Médio (Integrado) serão compostas por 10 questões de múltipla escolha, sendo 5 de Língua Portuguesa e 5 de Conhecimentos Específicos de cada curso.

A publicação do Gabarito Provisório será a partir das 15h do dia 7 de julho e a do Gabarito Definitivo em 18 de julho, a partir das 17h no Diário Oficial do Município.