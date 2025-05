Jacarezinho recebe MAIS R$ 3 milhões

Investimento fortalece o ensino do Infantil 5 ao 5º ano

A Educação de Jacarezinho vive um novo e importante capítulo. O município foi contemplado com cerca de R$ 3 milhões em materiais didáticos escolares, em uma conquista que representa mais um avanço significativo promovido pela gestão do prefeito Marcelo Palhares.

A entrega dos materiais, realizada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SMECE) faz parte do Projeto “Amunorpi Mais IDEB”, uma iniciativa da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), com investimento da Itaipu Binacional e apoio do Governo Federal, que destinou mais de R$ 20 milhões para os 23 municípios da região.

Em Jacarezinho, os materiais atenderão os alunos do Infantil 5 até o 5º ano do Ensino Fundamental, com kits compostos por livros, apostilas e conteúdos interativos que serão trabalhados ao longo de todo o ano letivo. Trata-se de um material de primeira qualidade, pensado para fortalecer o aprendizado e impulsionar ainda mais os índices da educação básica.

A chegada dos novos kits representa não apenas um reforço pedagógico, mas também mais um reflexo direto do comprometimento da atual administração com a qualidade do ensino público municipal.

Palhares tem priorizado a Educação como eixo estratégico de desenvolvimento, buscando soluções, parcerias e investimentos que garantam melhores condições de ensino e aprendizado. “Agradeço imensamente ao apoio do Ênio Verri diretor geral da Itaipu, ao nosso presidente da Amunorpi Régis Willian, ao governo federal e a todos os envolvidos por mais essa conquista”, comemora o prefeito.

IDEB

A dedicação da gestão já se reflete nos números. Em 2023, Jacarezinho alcançou a melhor nota do IDEB de sua história: 5,5, representando um crescimento de 35% em relação a 2021, quando o índice havia caído para 4,1. Com esse salto, o município se reaproxima da média nacional e demonstra que os investimentos e as políticas públicas implementadas estão dando resultado.

“Mudar a realidade da Educação exige participação e esforço coletivo. A prefeitura tem feito sua parte com muito trabalho e responsabilidade, e os resultados já estão aparecendo. Parabéns a todos os professores que se dedicam diariamente para melhorar a qualidade do ensino no nosso Município”, finaliza Palhares.