Acidente entre J. Távora e Quatiquá

PRE Platina atendeu ocorrência

Na manhã de quinta-feira (28), a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a um acidente de trânsito com vítima na PR-092, no trecho entre Quatiguá e Joaquim Távora.

A motocicleta Honda CG160 Fan, era pilotada por rapaz que, segundo informações coletadas no local, trafegava no sentido Quatiguá até Joaquim Távora, quando perdeu o controle ao chegar no trevo de acesso à Rodovia e caiu.

A vítima teve ferimentos e foi encaminhada ao hospital de Quatiguá para atendimento médico.