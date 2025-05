Wenceslau BRAZ : Acidente na PR-092 deixa jovem ferido

PRE de Siqueira Campos atendeu

Um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (dia seis) na PR-092, em Wenceslau Braz, deixou uma pessoa ferida. O acidente envolveu dois veículos e ocorreu quando um motociclista, de 18 anos, perdeu o controle de sua moto e colidiu lateralmente com um caminhão.

De acordo com o relato do motorista do Daf Xf Fts (placas de Passo Fundo/RS), de 36 anos, ele trafegava pela rodovia no sentido decrescente quando a motocicleta tentou realizar uma ultrapassagem. Ao retornar para a pista de rolamento, o motociclista colidiu lateralmente. A moto, uma Honda CG 160 Titan, com placa de Assis (SP), foi seriamente danificada, e o pilloto sofreu ferimentos.

Foi socorrido pela ambulância da EPR Pioneiro (concessionária do trecho) e levado para o hospital São Sebastião. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego, que não foi prejudicado.