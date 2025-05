PRE Siqueira Campos

Na tarde de sábado, 17, um grave acidente foi registrado na interseção das rodovias PR-092 e PR-958, em Wenceslau Braz, durante a Operação Proclamação da República. O acidente envolveu uma Toyota Hilux, com placas de Castro, e um caminhão acoplado, com placas de São José do Ouro/RS e Campo Grande/MS, respectivamente.

Conforme apurado, a camionete trafegava pela PR-958 e, ao cruzar a PR-092, colidiu transversalmente com o DAF/XF que seguia pela rodovia principal. Após o impacto, a Hilux capotou.

Quatro ocupantes dela ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz: o condutor de 74 anos, e os passageiros de 72 anos, 13 anos, e de 11 anos. O motorista do caminhão, de 41 anos, saiu ileso e prestou declarações no local.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.