Acidente na PR-092 deixa um ferido em SIQUEIRA CAMPOS

Caminhões bateram; um estava com carga de sabão em pó



Na tarde de segunda-feira, 4, um acidente foi registrado na PR-092, entre os municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, envolvendo três veículos e resultando em uma pessoa ferida. O acidente ocorreu quando um caminhão perdeu o controle e colidiu lateralmente com dois outros veículos que trafegavam no sentido contrário.

De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná, o acidente envolveu um caminhão DAF/XF105 acoplado ao caminhão SR/Guerra, e o caminhão Ford/Cargo 1217, cujo condutor se machucou e foi encaminhado ao hospital.

O condutor dos dois primeiros veículos, identificado como homem de 48 anos, não sofreram ferimentos. Já o condutor do terceiro caminhão, homem de 64 anos, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Siqueira Campos.

Ocorreu quando o caminhão Ford/Cargo, que trafegava no sentido contrário, perdeu a direção e colidiu lateralmente com os outros dois caminhões que seguiam de Wenceslau Braz para Siqueira Campos. A colisão causou danos materiais nos três veículos. O SAMU prestou os primeiros socorros no local antes de encaminhar a vítima ao hospital.