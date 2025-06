Apreensão de arma de fogo em IBAITI

Operação Conjunta

As Polícias Militar e Civil de Ibaiti, nesta segunda-feira, 25, apreendeu arma de fogo e outras 29 munições na cidade.

Uma ação conjunta resultou na apreensão de uma espingarda calibre .36 em um propriedade rural no município de Ibaiti. Os policiais deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela vara criminal de Ibaiti.

No local, o indivíduo alvo do mandado já havia se evadido no momento da chegada dos policiais que procederam a busca pela residência. A arma de fogo foi localizada embaixo de uma cama juntamente com 21 munições intactas e oito deflagradas, além de outros itens como pólvora, chumbo e soquete, utilizados para realizar a recarga dos cartuchos.

O armamento, munições e demais itens foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para que fossem adotadas as medidas pertinentes ao caso.