Bitrem tomba na BR-153 em Jacarezinho (assistam os vídeos)

Carga de bobinas de aço

Um acidente envolvendo um bitrem foi registrado nesta quarta-feira (20), na BR-153, perto da entrada da Fazenda Curitiba, em Jacarezinho. O veículo, carregado com bobinas de aço, seguia no trecho entre de Santo Antônio da Platina a Jacarezinho, quando no Km 26 a última composição teve uma das rodas puxadas para a canaleta, o que provocou o tombamento do conjunto à margem da rodovia.

Apesar dos danos no veículo, o motorista não se machucou. Ele foi atendido pelos socorristas da concessionária EPR Litoral Pioneiro.

A rodovia permaneceu com meia pista interditada, com o trânsito fluindo de forma alternado no modo “Pare e siga”.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência, assim como JJ Pronta Resposta e Powers Guincho/Guindaste Auto Socorro 24 horas.

*Bitrem é um veículo pesado constituído por dois semirreboques acoplados; tipo de caminhão composto pela junção de duas carretas, ou reboques menores.