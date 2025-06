Bombeiros atendem incêndio no centro de S. Antônio (ASSISTAM)

No final da tarde deste domingo

Exclusivo: O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente (7º SGBI) de Santo Antônio da Platina acabou rapidamente com incêndio no final da tarde deste domingo, dia 24, num imóvel na esquina da avenida Oliveira Motta e rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, centro da cidade (vídeos e fotos).

O local, onde funcionava o Sindicato Rural Patronal, está vazio e disponível para venda e/ou locação, só que desocupados invadiram pelos fundos e utilizavam o interior para consumo de drogas.

O fogo iniciou num armário embutido. Não se sabe exatamente a causa. Ninguém ficou ferido(Colaborou: James Miguel Araújo).