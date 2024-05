Brasileiro de Enduros no ESPÍRITO SANTO

Pro Tork é presença confirmada no evento

Os pilotos Pro Tork estão a caminho de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, para participarem de etapas dos campeonatos brasileiros de Enduro e de Enduro de Regularidade. Elas serão disputadas durante o Polenta Off Road, que acontece neste fim de semana, dias 25 e 26 de maio.

Com uma região propícia para a prática da modalidade, o evento promete. No Enduro, o percurso será de 120 quilômetros por dia, dividido em três voltas de 40 km, com três especiais cronometradas. Já no Enduro de Regularidade, os competidores irão percorrer aproximadamente 240 km.

A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes tem como destaque no Enduro os atletas Patrick Capila, líder na categoria E3, Crispy Ariegada e Lolo Anton, segundos colocados nas classes E2 e E1, respectivamente.

Já no Enduro de Regularidade, Emerson Loth é o terceiro na Master.Todos se mostram bastante animados para encararem o desafio. “Esta é sempre uma das melhores etapas do ano, com provas que exigem não apenas técnica, mas também bastante preparo físico. O objetivo é subir ao pódio, de preferência no lugar mais alto, somando pontos pensando na temporada”, afirma Loth.