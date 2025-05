CARRO capota e machuca quatro jovens em Santo Antônio (assista)

Acidente no final da manhã deste domingo

Exclusivo: Um pneu furado teria sido a causa de um capotamento ocorrido 11h22m deste domingo, dia 20, na PR-439, em Santo Antônio da Platina. perto da ponte do rio Cinzas, no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O motorista perdeu o controle do Fiat Palio (placas de SAP) e despencou no Ribeirão Boi Pintado.

O corpo de bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência, na qual quatro rapazes (entre 19 e 21 anos) se feriram,. sem risco de mortes.