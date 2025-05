Carro CAPOTA em Ribeirão do Pinhal

Renault Logan de Bandeirantes

Nesta quarta-feira (23), ocorreu um sinistro de trânsito do tipo capotamento na PR-218, em Ribeirão do Pinhal. O acidente foi atendido pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina.

O veículo envolvido foi um Renault Logan (placas de Bandeirantes), que foi liberado no local.

O condutor, homem de 56 anos, não apresentou ferimentos.

Conforme informações colhidas, trafegava pela Rodovia, sentido decrescente, quando, no Km 88 perdeu a direção do veículo, resultando no capotamento à esquerda da pista e deixando o carro sobre a rodovia. O acidente causou danos materiais.