Carro tomba no Morro do Bim (veja o vídeo)

São frequentes os acidentes no trajeto

Um Renault deslizou e tombou nas pedras soltas na estrada que leva do centro platinense até o alto do Morro do Bim, no fim de semana em Santo Antônio da Platina. Só agora, a reportagem conseguiu apurar e confirmar o fato.

Ninguém se feriu.

São frequentes acidentes no trajeto.

Responsáveis dos Guinchos Imai, que atenderam a ocorrência, orientam aos motoristas que a mesma marcha (primeira) deve ser usada para subir e descer, devagar, ” pouca velocidade e tranquilidade para evitar a derrapagem e tombamento ou capotamento”, indicam.

A altura total é de 668 metros. O ponto turístico/religioso oferece uma vista bonita da Cidade Joia.