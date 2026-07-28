Assistam: Civil avança investigação do crime em banco de JACARÉ

Diligências prosseguem

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta terça-feira (28) um mandado de busca e apreensão em Campinas, no interior de São Paulo. A ação integra investigação relacionada a uma ocorrência registrada em 2025 numa agência bancária jacarezinhense.

Diante da possibilidade de se tratar de um artefato explosivo, equipes especializadas foram acionadas e o objeto acabou sendo desativado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná.

Durante o trabalho investigativo, um dos envolvidos foi identificado e posteriormente preso na cidade de São Paulo. Na ocasião, ele transportava cerca de 40 quilos de maconha. A abordagem contou com o apoio da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), da Polícia Militar paulista.

Com o avanço das apurações, os policiais civis também conseguiram identificar o segundo elemento, morador de Campinas. Em cumprimento ao mandado judicial expedido para a continuidade das investigações, equipes do GDE realizaram buscas no endereço do investigado.

Durante a iniciativa, foram apreendidos aparelhos celulares que passarão por análise e poderão fornecer novas informações sobre a participação dos envolvidos e eventuais conexões com outros crimes.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento e o material recolhido será fundamental para o aprofundamento das apurações e para o esclarecimento completo dos fatos.