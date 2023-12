Cresce policiamento nas VIAS estaduais

Entre 29 de dezembro até o dia dois de janeiro

Entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, o Batalhão de Polícia Rodoviária intensifica o policiamento nas rodovias estaduais do Paraná com a “Operação Réveillon”, considerando o maior fluxo de veículos e pessoas, principalmente nas rodovias que dão acesso ao litoral do estado e cidades do interior.

A intensificação ocorrerá com patrulhamento nas rodovias e operações nos trechos de maior fluxo, com foco a inibir o excesso de velocidade e o consumo de bebida alcoólica vinculada a condução veicular.

Para uma viagem tranquila, orientamos que os condutores verifiquem a manutenção básica de seus veículos, como condições de pneus, freios, funcionamento dos faróis e motor. Além disso, o condutor deve verificar a documentação do veículo se está regular e também, a regularidade da habilitação do condutor.

Frisa-se ainda, que ao viajar, os condutores busquem dias e horários alternativos ao de maior fluxo de veículos nas rodovias e estradas.