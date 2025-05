Emerson Loth busca oitavo título em 2024

Piloto Pro Tork lidera a categoria Elite

Emerson Loth (foto) parte confiante para a grande final do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2024, que acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de novembro, em Brotas (SP), junto ao estadual da modalidade.

A expectativa do piloto que representa a Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é de conquistar seu oitavo título nacional.

Também conhecido no meio como Bomba, ele lidera a classificação da categoria principal, a Elite, com 16 pontos de vantagem, já considerando os descartes previstos no regulamento. “Mesmo sendo uma prova nova, com terreno, tudo diferente, espero administrar a vantagem e sair de lá com o objetivo cumprido, que é somar mais uma taça na galeria da equipe”, afirma o atleta de Curitiba (PR).

No sábado, o percurso contará com aproximadamente 150 quilômetros, velocidade e navegação de rally, trilha de alto nível em meio a mata, raízes, cavas e pedras lisas. Já no domingo, mais 107 quilômetros, com muita navegação, velocidade e uma mescla das melhores trilhas da região. As largadas estão previstas para as 8h, na Praça Guilherme Trombini, com acesso liberado ao público.

Classificação – com descartes previstos já aplicados:

Categoria Elite

1º) Emerson Loth – 466 pontos (Pro Tork)

2º) Jomar Grecco – 450 pontos

3º) Guilherme Cascaes – 407 pontos.