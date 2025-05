Emerson Loth fatura seu OITAVO TÍTULO

Piloto Pro Tork reafirma porque é um dos principais nomes da modalidade no país

A Pro Tork Racing Team celebrou a conquista do oitavo título Brasileiro de Enduro de Regularidade com Emerson Loth, o Bomba. A grande final da temporada 2024 aconteceu no último fim de semana, dias 2 e 3 de novembro, na cidade de Brotas (SP), junto ao estadual da modalidade. E o curitibano nem precisou vencer, um segundo lugar foi suficiente para a equipe fazer a festa.

O tradicional Enduro do Caipira foi extremamente técnico, exigindo muito preparo físico e mental dos participantes. No sábado, os competidores enfrentaram 155 km em 5 horas e 32 minutos de prova. Já no domingo, foram mais 107 km em 3 horas e 49 minutos. Bomba se saiu muito bem nas etapas mais difíceis, mas acabou cometendo alguns erros que o levaram ao resultado final no evento.

Para ele, foi um ano muito especial. “Estou bastante feliz por fechar 2024 com os títulos nacional e também estadual. Gostaria de agradecer demais ao meu time, família e todos que torcem por mim. Agora é descansar um pouco e logo mais começar a planejar 2025”, disse o atleta que tem uma longa parceria com a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Classificação final – Categoria Elite

1º) Emerson Loth – 558 pontos (Pro Tork)

2º) Jomar Grecco – 544 pontos

3º) Guilherme Cascaes – 487 pontos

4º) Misael Amariz – 333 pontos

5º) Tiago Wernersbach – 169 pontos