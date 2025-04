Feriadão: movimento intenso nas rodovias

Véspera da folga e retorno foram períodos de maior circulação

O feriadão de Páscoa e Tiradentes gerou movimento intenso nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro.

As rodovias do interior do Estado, entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, foram as mais movimentadas, com 285 mil veículos no período. Destaque para o movimento na PR-151: passaram pela praça de pedágio de Carambeí mais de 96 mil veículos durante o feriado. Já entre Curitiba e o Litoral do Paraná a concessionária identificou um fluxo de quase 160 mil veículos na BR-277 durante os cinco dias.

A véspera do feriado dia 17 e o retorno em 21 de abril foram os dias mais movimentados, com 103 mil e 113 mil veículos, respectivamente, em todas as rodovias sob concessão. Com estrutura operacional reforçada para os dias de movimento, a EPR Litoral Pioneiro realizou 1,7 mil atendimentos, entre eles a ocorrências de pane mecânica (403), pane seca (31) e pane elétrica (28). Foram registrados ainda 26 acidentes e dois óbitos.

“O movimento registrado estava dentro do previsto e a estratégia de operação da concessionária garantiu fluidez e eficiência nas rodovias”, avalia o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. Ele ainda destaca que não foram registradas filas nas praças de pedágio operadas pela concessionária.