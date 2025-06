Homem morre a tiros em Joaquim Távora

Michael Borges tinha 34 anos e foi enterrado em Guapirama

A Polícia Militar de Joaquim Távora foi acionada via 190 para atender ocorrência no Posto Maranata (foto), informando que ouviu disparos de arma de fogo vindos da PR-218, em Joaquim Távora.

Ao chegar, a ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado o óbito de um homem de 34 anos, com sinais de perfurações por arma de fogo na região do tórax, pernas e braço. Em contato com as testemunhas, proprietários do posto disseram ter escutado vários disparos e, na sequência, o funcionário que trabalha de segurança no posto ligou e solicitou que os donos fossem até o local.

O homem estacionou seu veículo em frente ao estabelecimento comercial, desceu e , aparentando estar nervoso, seguiu em direção da vítima, no pátio, momento em que começou a agredi-lo. O vigilante tentou se desvencilhar, porém não conseguiu, então sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos na direção dele.

Era Michael Ragner Borges Landes (foto) , que foi metalúrgico do sindicato da categoria em Curitiba. Deixou uma filha. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 20, em Guapirama.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.