João “Gari Corredor” PRECISA de APOIO

Mais patrocínio ajudaria o atleta; o WhatsApp dele é este: (43) 9.9676-4811

O corredor platinense João Batista Santos participou da 1ª Corrida Pedestre de Ribeirão Claro, que teve largada e chegada no mesmo local, no Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach. A competição foi organizada pela TVCom Running de Assis (SP) e teve um percurso único, de cinco quilômetros. Foi um trajeto de 2,5 km de descida e o mesmo de subida onde acontece a Fescafé.

João Batista é um atleta de 53 anos de idade, porém, sua performance em corridas rápidas de 5km e 6km impressiona pelo ritmo que emprega nas passadas.

No último dia 23 de julho ele participou da 3ª Corrida Jeito Caipira de Cândido Mota (SP), concluindo o trajeto de 5km em 16min05s. A competição reuniu mais de 550 atletas de corrida pedestre. “Foi um percurso plano quase todo de terra, uma prova super disputada tendo o segundo colocado, Pablo, chegado apenas quatro (4) segundos depois de mim”. João Batista se sagrou campeão desta corrida do interior paulista que teve largada e chegada na Chácara do cantor Jad da dupla Jad & Jeferson, segundo informou ele.

No domingo seguinte, dia 28 de julho o “João Gari” como ele é mais conhecido em Santo Antônio da Platina e região, sagrou-se bicampeão da 6ª Carlópolis Running com percurso de 6km200m. “Foi uma prova muito bem organizada pelo Rafael e sua equipe. Eu conclui o percurso em 19min34s. Teve uns 600 metros de subida no meio do trajeto”, assinalou.

João tem uma preparação elaborada por seu treinador Edmilson, do município de Sarandi (municipio a 8 KM de Maringá), que vai de treinos diários sendo “rodagens e treinos intervalados, ou seja, tiros entre 200 metros a 2km, depende da programação do treinador e as rodagens são de 12 km no domingo chegando até 20km. Estou bem rápido nas provas de 5 km e 6 km que disputo. Me sinto fisicamente numa das melhores fases de minha trajetória de corredor, sem dúvida alguma”.

Ele trabalha na empresa Paranaverde como gari coletor, que aliás, o apoia em algumas competições. “Porém, ainda preciso de mais patrocínios”, também se referindo a necessidade de apoio financeiro.

João Gari nasceu em 26 de junho de 1971.

Veja no link a seguir o desempenho de João Batista, o Gari Corredor na 3ª Corrida Caipira de Cândido Mota:

https://www.youtube.com/watch?v=SFzMDAAHKqw

Reportagem: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario