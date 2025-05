Lolo Anton quer sétimo título no CATARINENSE

Piloto Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing lidera categoria

O evento final do Campeonato Catarinense de Enduro 2024 promete fortes emoções para este domingo, dia 3 de novembro, em Gaspar, cidade localizada no Vale do Itajaí. Lolo Anton lidera a categoria E1 com 12 pontos de vantagem sobre o principal adversário, considerando o descarte previsto no regulamento, e espera sair de lá com seu sétimo título estadual.

A prova contará com um percurso de aproximadamente 35 quilômetros, dividido em três especiais – trechos cronometrados, no qual serão dadas três voltas. O primeiro Enduro Teste com 10km, o segundo com 8km e o terceiro com 7km, sendo o restante de deslocamento. A largada do primeiro competidor do Salão Paróquia Sagrado Coração de Jesus está programada para as 9h, sendo o acesso liberado ao público.

O piloto que defende a Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing se mostra confiante. “Estou animado por chegar ao fim da temporada com boas chances de título. A expectativa é de administrar essa vantagem, fazer o possível para garantir o caneco. Conto com a torcida de todos, espero poder comemorar com vocês”, afirma o atleta de Rio Negrinho.

Serviço: Campeonato Catarinense de Enduro 2024

Etapa: Final

Quando: Domingo, dia 3

Onde: Salão Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Belchior Alto – Gaspar

Largada: 9h

Entrada: franca