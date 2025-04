Norte Pioneiro em REVISTA Semanal

Coluna dos jornalistas Valdir Amaral e Zé Beto

Bons olhos

O programa Bons Olhos Paraná atenderá 67 mil estudantes da rede estadual com consultas oftalmológicas gratuitas em 93 municípios com baixo IDHM. Com investimento de R$ 5,5 milhões, a ação inclui exames, consultas e distribuição de 10,9 mil óculos. Os atendimentos serão feitos entre abril e julho com dois veículos equipados. O recurso vem do Fundo Estadual para Infância e Adolescência.

Bons Olhos II

No Norte Pioneiro, o programa se estende nas cidades Itambaracá, Jundiaí do Sul, Rancho Alegre, Santa Cruz de Monte Castelo, Santana do Itararé, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Jaboti, Japira, Tomazina, Wenceslau Braz, Congonhinhas, Nova Santa Bárbara e Santa Amélia.

Filme

A Polícia Civil, por meio da 38ª Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina, cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos contra dois irmãos de 28 e 24 anos, investigados pela prática de roubo majorado.

Foram localizados às margens da PR-272, no município de Pinhalão, e encaminhados à Cadeia Pública de Ibaiti, onde permanecem à disposição da Justiça. A dupla participou de um assalto ocorrido em 27 de março deste ano num mercado da Cidade Joia.

Foi da diminuta câmera, colocada no delegado Rafael Guimarães, que foi registrada a prisão, Veja abaixo.

Rodovias

O DER -PR administra 2,6 mil quilômetros de rodovias estaduais nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí através das regionais do Norte Pioneiro em Jacarezinho, Vale do Tibagi em Ibiporã, Norte Velho em Ibiporã, e Vale do Ivaí em Apucarana. São mais de R$ 600 milhões para conservação do pavimento e o maior montante (R$ 244 milhões( para realização rotineira de serviços como fresagem e reperfilagem, microrrevestimento asfáltico, melhorias no sistema de drenagem de águas, e também remendos profundos, remendos superficiais e selagem de trinca, entre outros.

Rodovias II

Outros R$ 30 milhões são dedicados para a manutenção de viadutos, passarelas, entre outros. As regionais também contam com serviços do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná), com cerca de R$ 110 milhões, que garantem reforço da sinalização horizontal, sinalização vertical, e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas.

Café Paraná

Durante a ExpoLondrina, o secretário Márcio Nunes (Agricultura e Abastecimento) anunciou que dobrará os prêmios do Concurso Café Qualidade Paraná. A premiação passará de R$ 8 mil para R$ 16 mil para os primeiros colocados. O objetivo é incentivar a produção de cafés de alta qualidade. Márcio Nunes destacou a importância do concurso para valorizar os produtores locais. A medida busca fortalecer a competitividade do café paranaense no mercado nacional e internacional.

Ficafé

O Norte Pioneiro é o principal produtor de café no Paraná.

A Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais e Feira de Sabores do Norte Pioneiro do Paraná) será realizada entre 21 e 23 de outubro no Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira, em Jacarezinho.

Saneamento Básico

O presidente da AMP e secretário-geral da CNM, Edimar Santos, reuniu-se com a prefeita de Nova Fátima, Renata Xavier (Republicanos), para discutir projetos de saneamento básico e recuperação de nascentes em parceria com a Itaipu Binacional. “A colaboração com entidades como AMP, CNM e Itaipu é fundamental para o desenvolvimento sustentável do município”, destacou a prefeita, reforçando o compromisso com melhorias na qualidade de vida da população.

Palestra

O secretário Guto Silva (Cidades) confirmou participação como palestrante no Encontro dos Municípios do Paraná (Emupar).

O evento de 28 a 30 de abril em Curitiba vai discutir estratégias de desenvolvimento para o Paraná. Guto Silva abordará temas relacionados à inovação e gestão pública eficiente. Lideranças de diversos municípios são esperadas no encontro.

Presidente

A deputada Luísa Canziani (PSD-PR), que comemorou aniversário neste fim de semana, foi escolhida para presidir a Comissão Especial da Câmara que tratará da regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil. A comissão tem o objetivo de propor diretrizes para o uso ético, responsável e seguro da tecnologia. A parlamentar defendeu o diálogo com universidades, setor produtivo e sociedade civil. A iniciativa busca elaborar um marco legal abrangente e moderno.

Projeto Rondon

O Norte Pioneiro contará com um novo projeto de extensão universitária. A Operação Rondon Paraná será de 10 a 21 de julho com ações extensionistas das sete universidades estaduais. Coordenada pela Secretaria Estadual das Ciências e Tecnologias, a iniciativa levará projetos de saúde, educação e tecnologia às comunidades, com adesão dos municípios aberta até 14 de abril. Em 2023, o programa atendeu 55 mil paranaenses em 18 cidades.

Creche

Jacarezinho terá uma nova Creche no Jardim Alves, adiantou o prefeito Marcelo Palhares (foto).

“É mais uma conquista para a educação de nossa cidade. Quero agradecer ao governo federal por essa liberação e também aos nove vereadores que puderam votar em regime de urgência na aprovação desta importante obra”, destaca o prefeito.

Creche II

O investimento é de R$ 6.154.165,48 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida da prefeitura. O novo prédio municipal terá o espaço de 1.541,14 m2 para atender 188 crianças das séries infantil 1, 2 e 3 (creches) a 4 e 5 (pré-escola), em turno integral.

Quatiguá

Em Curitiba, a prefeita de Quatiguá, Izilda Rodrigues (PL), se reuniu com o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) acompanhada pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e pela vereadora Vanessa Machado Consolin (PSD). A pauta da reunião incluiu a viabilização de recursos para o recape asfáltico da pista de caminhada que dá acesso ao trevo principal da cidade, além do calçamento até a Vila Rural e também nas vias internas da comunidade.

Parceria

“A parceria com o Governo do Estado, com o deputado Romanelli e com a vereadora Vanessa tem sido essencial para garantir que nossas reivindicações sejam ouvidas e atendidas. Em breve, com a liberação dos recursos, poderemos dar início a essas obras tão esperadas”, afirmou a prefeita Izilda.

Saúde bucal

O prefeito Tuti Bomtempo (PSD) segue intensificando as ações de promoção da saúde bucal entre os alunos da rede municipal de ensino de Assaí. Na Escola Municipal Rotary Club, a dentista Cláudia Nanami e o diretor de atividades odontológicas Dylan Custódio conduziram uma atividade educativa sobre a importância da escovação correta, prevenção de cáries e cuidados com a higiene bucal, de forma lúdica e acessível às crianças.

Kit de higiene

O prefeito Tuti Bomtempo entregou aos estudantes da escola os kits de higiene bucal que incluem escova de dente, creme dental, fio dental e uma bolsinha personalizada para armazenamento.“Estamos levando orientação e um kit completo de higiene para todas as escolas da rede municipal, porque acreditamos que saúde bucal é qualidade de vida,” destacou.

LDO

O prefeito Walcir Joaquim (PSD) convida as autoridades, líderes comunitários, representantes de entidades e a população para participar da audiência pública que vai debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 nesta segunda-feira, 14, na Câmara Municipal de Cambará.

EJA

A prefeitura de Bandeirantes informa que estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) As aulas são presenciais e acontecem na Escola Municipal Lêda de Lima Canário, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30. O curso está estruturado em duas etapas (1ª Etapa: 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental e 2ª Etapa: 4º e 5º ano do ensino fundamental). Para mais informações ou para efetuar a matrícula, entre em contato com a responsável, Mayara, pelo telefone (43) 99191-9036.

IPTU

A prefeitura de Moreira Sales comunica aos contribuintes que já está disponível a retirada e pagamento dos carnês de IPTU. O carnê pode ser pago em cota única com 15% de desconto até dia 9 de maio. Neste ano o IPTU será premiado, com sorteio de grandes prêmios aos contribuintes, confira quais serão as premiações: uma mota elétrica (1º lugar(, um patinete motorizado (2º lugar) e uma TV 40 polegadas (3º lugar).