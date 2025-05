Operação tem prisão, drogas e helicóptero em Quatiguá(assista)

Mobilizados 45 Policiais Civis com apoio aéreo

Uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e armas foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 25, no município de Quatiguá, mobilizando 45 policiais civis do Norte Pioneiro e contando com o apoio de uma aeronave.

Durante a ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de três armas de fogo, sendo duas pistolas e um revólver, além de diversas munições.

A iniciativa também resultou na execução de três mandados de prisão, com quatro encarceramentos em flagrante ocorrendo durante as investigações. As ações visam fortalecer a segurança na região e combater a criminalidade organizada.

A pedido do Npdiario, o delegado da Polícia Civil de Joaquim Távora, Jean Brunhari, gravou um vídeo.