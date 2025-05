PM faz OPERAÇÃO Força Total Brasil XI

Confira atuação da corporação

Na quinta-feira, 20, foi lançada mais uma etapa da “Operação Força Total Brasil XI”.

Esta operação é executada de forma articulada em território nacional, sob a coordenação do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares, e tem como objetivo ampliar a atuação das Polícias Militares e intensificar a prestação de serviços de segurança pública no país.

Na área do 2º BPM serão intensificados o policiamento ostensivo, com ações preventivas e repressivas, por meio de patrulhamento, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de área, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais rodovias, estradas rurais, vias urbanas, áreas com grande circulação de pessoas e eixos comerciais.

O objetivo e fortalecer a ação de presença real da Polícia Militar, desestimulando e prevenindo ações criminosas de qualquer natureza, em defesa da população.

Em Jacarezinho, – Sede do 2º BPM, por exemplo, foram realizados vários bloqueios nas vias, fiscalização com uso de etilômetro, abordagem e saturação em locais de maiores índices criminais, objetivando, também, a prevenção neste período pré-carnaval.