Pneunomia tira vida de Arthur do Discaluz

Corpo será cremado em Londrina
O corpo de Arthur Giovanetti Neto (fotos sozinho e com a mulher, Elisabete Pignaneli) antigo proprietário da Casa de Carnes Discaluz está no velório da Funerária Santo Antônio (esquina da Rua Munhoz da Rocha e avenida Oliveira Motta).
Em seguida, às dez horas desta quarta feira dia 22, será levado ao Crematorium Londrina, na Rodovia Carlos João Strass, KM 6, Warta, em Londrina.
O comerciante, de família platinense e que morava em Carlópolis, foi dono de açougue na rua 19 de Dezembro, em Santo Antônio da Platina.
Estava com uma obstrução pulmonar crônica (pneumonia), foi levado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde e, na sequência, à Santa Casa de Jacarezinho, porém não resistiu.
Além da esposa, deixou três filhos, Giuliana, Ana Carolina e Rafael, e cinco netos.