Em Jaboti, preso por arma, caça e PESCA

Durante Operação Piracema 24-25 da Polícia Militar

Em mais uma ação da “Operação Piracema 24-25”, a Polícia Militar Ambiental prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo e prática de crimes ambientais relacionados à caça e pesca predatórias.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia 181, que relatava crimes ambientais envolvendo caça de espécimes da fauna, pesca em local proibido e a posse de arma de fogo no município de Jaboti.

Com base nas informações, a equipe ambiental realizou buscas no endereço indicado, onde localizou uma arma de fogo calibre .32 com cinco munições intactas, além de diversos materiais utilizados para a caça e pesca ilegal. Entre os itens apreendidos estavam: duas redes de pesca, dez anzóis de galho, um puçá e uma armadilha para captura de animais silvestres

No total, foram apreendidos também 4,030 kg de pescado e 4 patas de capivara, evidenciando a prática de caça e pesca predatória. O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibiporã para as providências legais cabíveis.

Após a prisão, a equipe ambiental lavrou dois Autos de Infração Ambiental, além de realizar a apreensão dos itens encontrados. O caso segue para as autoridades competentes, que deverão adotar as medidas administrativas e penais necessárias.

Apreensões realizadas:

– 1 arma de fogo calibre .32

– 5 munições calibre .32

– 4,030 kg de pescado

– 4 patas de capivara

– 2 redes de pesca

– 10 anzóis de galho

– 1 puçá

– 1 armadilha de caça

Resultados

1 preso;

2 Autos de Infração Ambiental lavrados.