Polícia Civil prende por posse ilegal de UMA ESPINGARDA

Distrito de Conselheiro Zacarias

Na manhã desta sexta-feira (dia 18), equipe da Polícia Civil composta pelos delegados e agentes de polícia judiciária, em posse de denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181 se deslocaram até uma propriedade do Distrito de Conselheiro Zacarias.

No local a autoridade policial conversou com o alvo da denúncia a respeito de arma de fogo ilegal no local, sendo que o morador, um homem de 63 anos, fez a entrega espontânea de uma espingarda calibre .36, munições e apetrechos de recarga.

O suspeito foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, porém foi arbitrada fiança pelo delegado no valor de R$ 500,00 ao mesmo, em razão de sua postura colaborativa durante a ocorrência , o qual fez o devido pagamento, sendo liberado após a lavratura do procedimento.