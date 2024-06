Preso um suspeito de estupro de vulnerável

Contra a própria filha de seis anos

A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta quinta-feira, 13, prendeu advogado suspeito de estupro de vulnerável.

Os policiais militares deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça em desfavor de um homem suspeito de ter cometido abuso contra sua própria filha de 6 anos.

Chegando no local que seria a casa da namorada do suspeito, os policiais conseguiram localizar o homem e também encontraram uma porção grande de maconha com mais de 30 gramas e 9 pinos de eppendorf vazios, comumente utilizados para acondicionamento de cocaína.

Estava sendo procurado pela Justiça e possuía 2 mandados de prisão por diversos crimes, incluindo estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça, dano, incêndio, coação no curso do processo, prática ou incitação à discriminação e também maus tratos a animais.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao DEPPEN ficando à disposição da Justiça, sendo todos os procedimentos acompanhados por seu advogado.

Relembre o caso: A vítima foi levada pela mãe ao hospital por se queixar de dores após retornar da casa do pai. No hospital, foram constatadas lesões, pela equipe médica, gerando a suspeita de que houve abuso sexual. Após o acionamento do Conselho Tutelar e registro policial dos fatos, foi expedido um mandado de prisão para o advogado que estava foragido até então.