Pro Tork comemora conquista no Gaúcho de ENDURO de 2025

Piloto Gustavo Pellin confirmou favoritismo

A Pro Tork fez a festa com Gustavo Pellin na grande final do Campeonato Gaúcho de Enduro 2024, que aconteceu no fim de semana na cidade de Progresso, localizada a 168 quilômetros da capital Porto Alegre. O piloto conquistou o título da categoria E2, sendo esse o décimo primeiro título no estadual em sua carreira.

O evento realizado na Fazenda Sinuelo contou com um percurso de 35 quilômetros, composto por um Cross Teste e três Enduro Testes. Nele, os competidores deram três voltas. As trilhas contaram com desafios de dificuldade média e as especiais foram bem-marcadas, técnicas e ao mesmo tempo divertidas.

Pellin, líder absoluto durante toda a temporada, precisava apenas largar para consagrar-se campeão. Porém, preferiu acelerar e curtir, finalizando em segundo lugar. Depois, partiu para a comemoração. “Gostaria de agradecer a todos que colaboraram para esta conquista, minha família, amigos, patrocinadores, enfim, sou muito grato”, disse.