Pro Tork garante dois TÍTULOS e um vice

No Brasileiro de Enduro 2024

A Pro Tork fez a festa após a realização da última etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, no fim de semana, dias 9 e 10 de novembro, em Mairiporã, cidade na Grande São Paulo. Os pilotos patrocinados pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes encerraram a temporada 2024 com dois títulos e um vice.

O evento contou com três voltas de 55 km, sendo que em cada uma delas os competidores tiveram que encarar especiais cronometradas. Um Cross Teste em frente ao Ginásio Sarkizão, com 2 km de extensão, feito no início de cada volta e repetido ao final da última volta de cada dia. O enduro Teste KTM, com 4 km, e o Enduro Teste Dyva, com 3,5 km.

Com a taça garantida na E55, Butu Cadima pontuou como organizador. Patrick Capilla também já havia alcançado o caneco na E3 e resolveu acelerar na E2, ficando em terceiro na prova. Já Crispy Arriegada, que ainda brigava pelo título na E2, conquistou um quinto lugar, finalizando com o vice na tabela. Os resultados foram bastante comemorados pelo time e fãs. E agora, que venha 2025!