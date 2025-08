1 RM ACADEMIA vai reinaugurar nova sede em SANTO ANTÔNIO

Obras terminarão em breve

Um sonho construído com foco, esforço, metas e comprometimento. Dessa forma, Maria Paula Custódio dos Santos Pontes e Rodrigo Luís Pontes (ambos formados em Educação Física pela Universidade Estadual do Norte do Paraná) se consolidaram como profissionais de educação física, empresários, empreendedores e exemplos de eficiência profissional e ética.

Os dois, proprietários da conceituada 1RM Academia, visitaram o Npdiario para anunciar a reinauguração da empresa em breve, provavelmente em setembro, em Santo Antônio da Platina.

Estavam acompanhados de Sandra Negretti, estudante de Educação Física, que atua como secretária e também é responsável pela gestão de pessoas e pelo marketing da academia; Ceciliane Ferreira, responsável técnica pelas aulas de ginástica (formada pela Unopar) e que em breve será professora da nova modalidade de aula: bike indoor, uma aula totalmente nova na região para perda de calorias; Eliana Egídio (professora formada pela Unopar); e pelo professor Anderson Tereza Duarte, graduado na Estácio de Sá.

O nome 1RM (Repetição Máxima) refere-se ao peso máximo que uma pessoa consegue levantar em um único movimento de um determinado exercício. É uma medida fundamental para avaliar a força e planejar treinos. E também representa as iniciais de Rodrigo e Maria.

Atualmente localizada na Avenida Oliveira Mota, 251, a 1RM conta com cerca de 20 colaboradores. A academia oferece musculação, aulas de funcional, HIIT e dança, sempre com instrutores capacitados e experientes.

A academia trabalha com planos mensal, semestral e anual. O plano é o mesmo para todos, mas os treinos são elaborados de forma individualizada, de acordo com os objetivos, limitações e necessidades de cada aluno.

A idade mínima para iniciar os treinos é a partir dos dez anos.

Fotos: Paulo Ribeiro