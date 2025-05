Alunos de COLÉGIO Cívico Militar brilham

Na 1ª Etapa Kanzen Interestadual de Karatê

Neste fim de semana os Alunos do Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Maluf (Wenceslau Braz) na companhia de outros atletas da região, participaram da 1°Etapa kanzen interestadual de karatê, que foi realizada em Siqueira Campos no Ginásio de esportes Raulino Cecon e contou com a participação de 200 atletas de várias cidades do estado do Paraná e Sul do Estado de São Paulo.

Os alunos que representaram o Colégio CIVICO MILITAR de Wenceslau Braz, foram:

FELIPE GABRIEL CARRIEL COSTA e

VINICIUS MOURA DA SILVA.

Conseguindo os seguintes resultados:

Vinicius Moura da Silva

Medalha de Bronze no “kata”.

Medalha de ouro no “kumite”.

Felipe Gabriel Carriel Costa.

Medalha de ouro no “kata”.

Medalha de ouro no “kumite”.