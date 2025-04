Bandeirantes sediará os 71º Jogos Escolares

Contarão com 2.050 participantes no total

Bandeirantes sediou, no auditório do CEEP, a Sessão Preliminar da Fase Regional dos 71º Jogos Escolares do Paraná. O evento marca o início da organização das competições que acontecerão entre os dias 2 e 7 de maio e reunirá mais de 1.500 atletas de 19 municípios da região.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, a secretária de Administração, Cláudia Jans (representando o prefeito Jaelson Ramalho Matta), a chefe do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, Mayra Iida Moraes, o chefe regional de Esportes da Região 03, Luiz Antônio Olchanesk, a coordenadora dos Jogos, Vera Lúcia Figueiredo Araújo, a secretária municipal de Educação, Aline Firmino Neves Vasconcelos, o diretor de Esportes, Gustavo Henrique Franklin, além de representantes da Câmara Municipal, diretores de escolas, professores e membros da sociedade civil.

Durante o evento, foi apresentada a estrutura dos jogos, que contará com 43 colégios estaduais, 7 particulares, 6 APAEs, além de 346 dirigentes esportivos, 1.584 atletas e 70 árbitros. As modalidades em disputa incluem atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez.

Os municípios participantes: Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

Seguindo a reunião técnica conduzida pela coordenadora geral do evento, Vera Lúcia Araújo, e pela comissão da Secretaria de Estado do Esporte. Foram definidos os grupos das modalidades coletivas e ajustados os detalhes técnicos da competição.

A chegada das delegações está prevista para o dia 2 de maio. A abertura oficial dos jogos será realizada no mesmo dia, às 19h, no Ginásio “Chinelão”.