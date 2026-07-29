Bom de Bola começa com 25 gols em SAP

Primeiras partidas no Estádio Municipal José Eleutério

A Fase Municipal dos Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola teve início na manhã desta terça-feira (28), em Santo Antônio da Platina, reunindo estudantes de diversas instituições de ensino no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, na Vila São José.

A competição segue até sexta-feira (31) e definirá as equipes que representarão o Município na Fase Regional, que será disputada em Ribeirão do Pinhal.

A rodada de abertura foi marcada por muitos gols. As quatro primeiras partidas somaram 25 gols, demonstrando o equilíbrio e o entusiasmo das equipes participantes. Professores de Educação Física, diretores de escolas, atletas e alguns familiares acompanharam os confrontos, incentivando o esporte escolar e a integração entre os estudantes.

Pela manhã, os resultados foram os seguintes: Colégio Estadual Maria Dalila venceu o Colégio Est. Moralina Eleutério por 5 a 1; o segundo confronto foi entre o Colégio Casucha que derrotou o Colégio Est. Monte Real por 7 a 0; a terceira partida reuniu Colégio Est. Tiradentes que goleou o Colégio Est. Heloísa Infante por 7 a 0; e, encerrando a manhã de jogos, o Colégio Est.Edith superou a Escola Estadual Santa Terezinha por 4 a 1.

A programação continua na tarde desta terça-feira com mais três confrontos: Escola Estadual Santa Terezinha × Colégio E. Moralina Eleutério; Colégio E. Tiradentes × Colégio E. Monte Real; e Colégio E. Edith × Colégio E. Maria Dalila. A Prefeitura Municipal (gestão 2025/28) tem dado todo o apoio ao esporte. Daniel Romano, de Cambará, é o coordenador de arbitragem, estando quatro oficiais envolvidos nos jogos.

A etapa municipal é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo e integra o calendário oficial dos Jogos Escolares do Paraná. Segundo o Secretário da pasta, Prof. de Educação Física Diego Vieira, além de definir os representantes platinenses para a fase regional, a competição “fortalece o esporte educacional, promovendo valores como disciplina, respeito, espírito de equipe e integração entre os estudantes”.