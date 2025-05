BONS resultados da Pro Tork Racing Team

No Sportbay Paranaense de Motocross

A Pro Tork Racing Team conquistou bons resultados na oitava e penúltima etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, somando pontos importantes na briga pelos títulos da temporada. O evento foi marcado por belas disputas no fim de semana, dias 26 e 27 de outubro, em Salto del Guairá, cidade paraguaia que faz divisa com o estado brasileiro.

Um dos destaques foi Willian Guimarães, com dois primeiros lugares nas categorias MX45 e MX5, além de um segundo na MX4. Guilherme Buozi teve que se superar após uma queda no treino, optando por correr para pontuar, mesmo assim, alcançou a segunda colocação na 65cc. Tiago Garcia subiu duas vezes ao pódio com o terceiro nas classes MX3 Especial e MX4. E Fabio Brito foi o quinto na MX4.

A equipe foca agora na preparação para a grande final da competição, programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, em Cascavel. De volta as suas casas, os pilotos retomam os treinos físicos e com motocicletas. A expectativa é de fechar o ano com chave de ouro!