CANOAGEM de Tomazina FOCA Argentina agora

Evento será de oito a dez de novembro

A cidade de Tomazina, conhecida por suas belezas naturais e pela tradição na canoagem, tem mais um motivo para se orgulhar. A equipe de canoagem está se preparando para enfrentar o frio da Patagônia, na Argentina. Entre os dias 8 e 10 de novembro, Aluminé sediará o Campeonato Sul-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross.

São duas modalidades olímpicas nas quais a equipe da ATOCA de Tomazina sempre se destaca entre as melhores do país. Ao todo, são 8 atletas, além do treinador, totalizando nove representantes de Tomazina levando o nome do município à América do Sul.

Segundo Pantera, coordenador da canoagem e treinador da equipe, “esse evento representa um grande desafio. Primeiro pela logística de chegar ao local da competição com todo o equipamento necessário, e segundo, porque não estamos acostumados com temperaturas tão frias. Mas, se quisermos continuar avançando na modalidade, precisamos encarar qualquer desafio e adversidade. Estamos recebendo um apoio significativo da prefeitura municipal, e também estamos organizando campanhas, como um bingo no dia 19 de outubro, para arrecadar fundos. O comércio local sempre nos apoia, e neste ano realizaremos o tradicional baile da canoagem no dia 30 de novembro, cujos recursos são essenciais para manter nossas atividades durante o ano”.

Para Susi Gomides, presidente da ATOCA e mãe de um dos atletas, “é um enorme orgulho ver nossos atletas levando o nome de Tomazina cada vez mais longe. A oportunidade que o esporte oferece a eles de conhecer países e culturas diferentes ficará marcada para sempre em suas vidas.”

A equipe embarca no dia 2 de novembro e retorna no dia 12.

Aqueles que desejam colaborar com a equipe podem entrar em contato pelo Instagram da ATOCA: @atocacanoagem.