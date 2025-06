Corre Paraná reúne participantes do NP

O Governo do Paraná comemora o sucesso da primeira edição do Corre Paraná, realizada nesta quarta-feira (20), em Curitiba. O evento reuniu 2,5 mil participantes, entre servidores públicos estaduais e a comunidade, em percursos de 3 km (caminhada) e 5 km e 10 km (corrida). A largada foi na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, onde fica a sede do governo estadual.

Entre os atletas, vários do Norte Pioneiro, como o jornalista Valdir Amaral (fotos), que já residiu em Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro e Jacarezinho, e hoje mora na Capital de todos os paranaenses.

Além de promover a saúde e o bem-estar, o Corre Paraná teve impacto social significativo: a inscrição foi condicionada à doação de alimentos, que agora serão contabilizados pela equipe da Defesa Civil e doados a organizações sociais do Estado.

Os participantes também celebraram a experiência. Para a servidora da Secretaria da Saúde, Nicole Randazzo Arato, que participou pela primeira vez de uma corrida de rua, o evento foi motivador. “Foi uma oportunidade incrível para cuidar da saúde, tanto física quanto mental, e encontrar colegas de outras secretarias em um clima descontraído,” disse.

Já o servidor Carlos Winnikes, que completou o percurso da caminhada de 3 km, destacou a organização. “O evento foi muito legal, e com certeza vai incentivar muito a prática de esporte. Eu mesmo faço academia, mas foi minha primeira prova de rua. Primeira de muitas”, disse.

Na foto abaixo, o campeão 60+ juntamente com o cerimonialista Noel Constantino, da ALEP.

Entre os servidores da Defesa Civil, a preparação para a corrida foi assunto das últimas semanas, segundo a servidora Heloisa Vieira. “A corrida foi um estímulo para a gente treinar mais no dia a dia e ter um bom desempenho hoje. A iniciativa foi excelente, nos unimos e espero que essa seja a primeira edição da prova”, celebrou.

A Corre Paraná foi promovida pela Secretaria estadual da Administração e da Previdência e pela Secretaria estadual do Estado do Esporte.