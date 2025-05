Definido campeões da fase regional em Jacarezinho do Paraná Bom de Bola

Macrorregional será na cidade de Arapongas

A fase regional do 5º Paraná Bom de Bola em Jacarezinho chegou ao final com a disputa de quatro finais de futebol de campo e futebol suíço. Os campeões irão representar a região a fase macrorregional que acontecerá na cidade de Arapongas com os representes das regionais de Londrina e Ivaiporã.

O Diretor Geral dos Jogos, Luiz Antônio Olchanesk, destacou sobre a competição que teve grande partidas e a dedicação dos atletas que abrilhantaram ainda mais o evento.

O município de Andirá foi campeão no futebol feminino 15+ com duas vitórias sobre Santa Amélia no campo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). As duas equipes garantiram vaga para a fase macrorregional. Andirá irá disputar a série outro e Santa Amélia irá para a série prata.

No Estádio Municipal Pedro Vilela a final do futebol masculino sub 16 consagrou o município de Santo Antônio da Platina como bicampeão na categoria. O título veio após uma vitória sobre Joaquim Távora por 2×0. A final da categoria sub 20 foi entre Andirá e Cornélio Procópio. Com emoção até o final e oito gols na partida, o time de Andirá venceu por 5×3.

No campo da AABB aconteceu a partida do futebol suíço. Na categoria 40+ a equipe de Ribeirão Claro venceu por 1×0 o time de Nova Fátima e conquistou o título. Já na categoria 50+ o time de Ribeirão do Pinhal venceu a equipe de Bandeirantes por 1×0 e conquistou o título.

O Paraná Bom de Bola é uma competição disputada 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e futebol suíço 40 + e 50+ master. Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.

VEJA OS CAMPEÕES E VICES:

FUTEBOL FEMININO 15+

1º – ANDIRÁ

2º – SANTA AMÉLIA

FUTEBOL MASCULINO SUB 16

1º – SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

2º – JOAQUIM TÁVORA

FUTEBOL MASCULINO SUB 20

1º – ANDIRÁ

2º – CORNÉLIO PROCÓPIO

FUTEBOL SUIÇO 40+

1º – RIBEIRÃO CLARO

2º – NOVA FÁTIMA

FUTEBOL SUIÇO 50+

1º – RIBEIRÃO DO PINHAL

2º – BANDEIRANTES.