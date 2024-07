Deputado enaltece projetos esportivos 

Cobra Repórter destaca R$ 50 milhões para setor

“O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (26), um investimento de R$ 50 milhões através do Proesporte (Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte) para a seleção de projetos a serem executados em 2026 e 2027. Parabéns ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, por esta ação tão importante ao esporte paranaense! Os projetos atendem diferentes modalidades e podem ser inscritos tanto por pessoas físicas (residentes há pelo menos dois anos no Paraná), quanto jurídicas (instituídas há pelo menos dois anos no estado)”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O novo edital do Proesporte deve passar pela avaliação da comissão organizadora e, após os trâmites legais, a previsão é que seja lançado no primeiro bimestre do ano que vem. Os R$ 50 milhões anunciados pelo governador em exercício, Darci Piana, em um evento realizado em Curitiba, se igualam ao último edital, lançado no ano passado e que foi o maior valor destinado pelo programa até então.

Instituído em 2013 pela Lei nº 17.742/13 e regulamentado em 2017, o Proesporte já destinou cerca de R$ 83 milhões a 577 projetos, selecionados nos cinco editais abertos desde 2018. Coordenado pela Secretaria de Estado do Esporte (Sees), o programa é financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proesporte@esporte.pr.gov.br ou pelos telefones (41) 3361-7707 / (41) 3361-7758.

O anúncio foi feito no evento que apresentou os atletas que representarão o Paraná nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris e que são bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica. Na mesma solenidade, também foram entregues kits com materiais esportivos a 138 municípios paranaenses. A iniciativa é uma contrapartida do Estado às cidades que sediaram os Jogos Oficiais do Paraná ano passado.