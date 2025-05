Emerson Loth inicia Brasileiro de Enduro com segundo lugar

Piloto Pro Tork foi um dos destaques na categoria Elite

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade deu largada na temporada 2025 com o tradicional Rally Piocerá, que teve a sua 38ª edição, com mais de mil quilômetros de percurso, ligando Teresina (PI) a Beberibe (CE). Defendendo o título na Elite, Emerson Loth finalizou a disputa da categoria com o segundo lugar.

Representando a Pro Tork Racing Team, o piloto de Curitiba (PR) venceu duas etapas da competição e chegou a última prova como líder da classe principal, mas cometeu um erro de navegação que o fez perder a vitória. O desafio contou com uma variedade de terrenos e exigiu bastante preparo físico devido ao calor, além de emocional para lidar com as longas distâncias.

Para o atleta, também conhecido como Bomba, foi uma ótima maneira de iniciar mais um ano em busca do caneco nacional. “Gostaria muito de ter levado a equipe ao lugar mais alto do pódio, porém, este também foi um bom resultado, somamos pontos importantes e agora é se preparar para a próxima”, afirma o octacampeão.

Resultados extraoficiais – Rally Piocerá 2025 (três primeiros)

Classificação Final Motos

Categoria Elite

1º – Jomar Grecco – 84 pontos

2º – Emerson Loth – 76 pontos (Pro Tork Racing Team)

3º – Bruno Crivilin – 72 pontos